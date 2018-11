Nieuwe straatnaamborden krijgen weetjes 28 november 2018

Het Nieuwpoortse stadsbestuur investeert 7.000 euro in de vernieuwing van in totaal 300 straatnaamborden in de historische stadskern. Volgend jaar zijn de borden in Sint-Joris en Ramskapelle aan de beurt. "Veel borden waren onleesbaar geworden door de tand des tijds en we kregen er in Nieuwpoort intussen ook een pak nieuwe straten bij", verduidelijkt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "We kozen voor de nieuwe borden voor een uniforme stijl, met op het bord het stadslogo, de straatnaam en op het merendeel van de borden ook een weetje over de oorsprong van de straatnaam. De Recollettenstraat verwijst bijvoorbeeld naar het klooster van de Recolletten, de Potterstraat verwijst dan weer naar een pottenmarkt in de dertiende eeuw en de Ventweg verwijst naar het venten of verkopen." (GUS)