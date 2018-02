Nieuw openbaar onderzoek voor verkaveling domein Ysermonde 22 februari 2018

02u35 0

Op een deel van het vakantiedomein Ysermonde komen er villa-appartementen. Het vorige openbare onderzoek is afgelopen, maar het huiswerk wordt opnieuw gedaan. "We waren niet akkoord met de voorgestelde vier tot vijf bouwlagen of meer. Dat is nu beperkt tot twee bouwlagen en een dak of drie bouwlagen zonder dakverdieping", legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. "De geplande waddi moet een echte vijver worden met meer aandacht voor groen. Tot slot moet er per woongelegenheid anderhalve parkeerplaats voorzien zijn. Wonen aan het water en in het groen, zo zien wij het voor ogen. De architect zal de plannen nu hertekenen en dan volgt er een nieuw openbaar onderzoek. Hoeveel woongelegenheden er precies zullen komen en wanneer de werken starten, ligt nog niet vast." De villa-appartementen komen op een verlaten terrein bij het vakantiedomein Ysermonde waar vroeger een superette, zwembad en restaurant was. (GUS)