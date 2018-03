Nieuw op kinderboerderij: Hongaarse wolvarkens 31 maart 2018

03u09 0 Nieuwpoort Met de Hongaarse wolvarkens Odette en Georgette heeft kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort twee nieuwe bewoners.

"Onze andere twee varkens zijn overleden en dit ras zien we hier niet zo vaak. Ik vond ze bij een kweker in Oedelem. We trainen ze om aan de leiband te kunnen lopen door onze boerderij", lacht verantwoordelijke Marie-Ange Loones. "Daarnaast investeerden we in een nieuwe paddock voor onze ezels Jerommeke en Greetje. Vrijwilligster Mieke De Jonghe heeft die opgeleid en toont hun kunstjes elke dins- en donderdagnamiddag. Aan de kant van onze parking hebben we dan weer een boomgaard met fruitbomen aangeplant waar Nieuwpoortenaren binnen een paar jaar appels, peren en kersen zullen kunnen plukken." Tijdens de paasvakantie zijn er regelmatig wandelingen en workshops. Nieuw is de muizenexpeditie voor kinderen van zes tot negen jaar. Het is tot slot uitkijken naar de jaarlijkse opendeur op zondag 29 april. Info: kinderboerderij@nieuwpoort.be of 058/23.69.86. (GUS)