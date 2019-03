Nieuw bestuur Horeca Nieuwpoort aan de slag GUS

05 maart 2019

15u01 0 Nieuwpoort Horeca Nieuwpoort is zijn werkjaar gestart met een nieuw bestuur onder het voorzitterschap van Ruth Lagast. De vereniging wil een belangrijkere rol spelen in de kuststad.

Verder vormen volgende mensen het bestuur: ondervoorzitter Philip Averein, secretaris Natasja Monballieu, penningmeester Antoine Rabaut en leden Nele Decorte, Bertrand Pranchair en Bigel Tack. Het bestuur looft de goede samenwerking met het stadsbestuur en meerbepaald met de nieuwe ambtenaar lokale economie Mike Sarrazijn en Michelle Martens van Toerisme Nieuwpoort. Horeca Nieuwpoort is ambitieus. “We zijn steeds op zoek naar collega’s die onze organisatie willen komen versterken”, zegt voorzitster Ruth. “Met Horeca Nieuwpoort willen we onze stem laten horen bij de organisatoren van talrijke evenementen in Nieuwpoort. We zullen ook zelf acties ondernemen die de handelaars dichter bij elkaar brengen. Workshops die met de horeca te maken hebben, zijn daarvan een voorbeeld. Onze vereniging moet de tussenschakel worden tussen het stadsbestuur en de handelaars.” Horeca Nieuwpoort kan je bereiken via info@horecanieuwpoort.be of via de facebookpagina.