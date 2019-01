Natuurwerkgroep De Kerkuil wint Groene Pluim GUS

25 januari 2019

10u45 0 Nieuwpoort De Nieuwpoortse milieuraad gaf de Groene Pluim aan de natuurwerkgroep De Kerkuil die in onze regio in tien gemeenten actief is.

De Kerkuil streeft ondertussen al 21 jaar naar een goed natuurbehoud in de regio rond de IJzer en in de polders. Vrijwilligers spotten vogelsoorten om ze te inventariseren en te beschermen. Dat gaat dan om de huis- , gier- en boerenzwaluw, de kerk- en steenuil, de bruine en grauwe kiekendief en zelfs de ijsvogel. Ze plaatsen nestkasten en volgen broedgevallen op. Om iedereen te informeren organiseert De Kerkuil lezingen, workshops en cursussen. De vereniging is actief in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide, Koekelare, Alveringem, Lo-Reninge, Houthulst en Kortemark. Voor die inzet gaf de milieuraad de Groene Pluim. Dat is een jaarlijkse erkenning voor wie zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de natuur en het milieu in Nieuwpoort.