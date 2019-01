Natuurgebied De IJzermonding krijgt nieuwe ‘slikken’ en ‘schorren’ als compensatie voor stormvloedkering GUS

11 januari 2019

14u36 0 Nieuwpoort In het natuurgebied De IJzermonding in Nieuwpoort zijn tot mei graafwerken bezig. Bedoeling is dat het zeewater tijdens springtij slikken en schorren doet ontstaan. Die werken zijn een gevolg van de bouw van de stormvloedkering.

Een jaar geleden startte het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust met de bouw van de stormvloedkering aan de monding van de IJzer. De werken zijn volop bezig. “Voor de bouw van de stormvloedkering gaat er grond verloren. Dat zullen we nu compenseren”, legt werfleider Stijn Deruyter van het Agentschap Natuur en Bos uit. “Er loopt al zeewater binnen in delen van de IJzermonding. Dat breiden we nu uit. We zijn gestart met het afgraven van 56.000 kubieke meter grond. Het zal tot eind mei duren vooraleer een zone van drie hectare afgegraven zal zijn. Het gebied heeft een beperkte ecologische waarde. Als de werken achter de rug zijn, zal bij springtij het zeewater ook langs daar De IJzermonding binnenlopen en zullen er slikken en schorren ontstaan. Die zijn ecologisch belangrijk. Wieren zullen het slik vastleggen zodat planten zoals zeekraal een kans krijgen. Een slik is een overvloedig gedekte tafel voor miljoenen kleine ongewervelden, zoals wormen, kreeftachtigen en slakjes. En op die kleine diertjes zijn talrijke vissen en vogels verlekkerd. Ik denk maar aan scholeksters en bergeenden. De schorre ligt iets hoger. Je vindt er bijvoorbeeld schorrekruid, zeekraal en de paarsbloeiende lamsoor.” Voor de graafwerken is een budget van ruim 480.000 euro voorzien. Het natuurgebied zal tijdelijk minder toegankelijk zijn.