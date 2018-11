Na wilde achtervolging: autodief aangehouden 30 november 2018

02u24 0 Nieuwpoort De 37-jarige autodief uit Nieuwpoort die dinsdag na een helse achtervolging werd opgepakt, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Veurne. Dat bevestigt het parket.

De man had in de voormiddag een auto gestolen in Nieuwpoort. Het voertuig werd echter meermaals opgemerkt door de ANPR-camera's van de politiezone Westkust, waarop de politie met man en macht uitrukte. Het voertuig werd onderschept in de Veurnekeiweg in Nieuwpoort, maar de bestuurder drukte het gaspedaal in. Er startte een wilde achtervolging via onder meer de Steendamstaat, de Toekomstlaan, de Kinderlaan en de Karthuizerstraat. Zijn passagier, een Oostendenaar, was daar uit de wagen gestapt en te voet weggevlucht. Hij werd verderop aan een tramhalte ingerekend en had verdovende middelen bij zich. De bestuurder uit Nieuwpoort verliet de wagen wat verder en vluchtte te voet richting Sunparks. De man werd eveneens in de boeien geslagen. Het aandeel van de passagier zou veel kleiner zijn dan die van de bestuurder en dus werd de passagier vrijgelaten. Hij zal wel zich wel nog verder moeten aanbieden bij de politie voor onderzoek. De bestuurder komt dinsdag voor de raadkamer. (BBO)