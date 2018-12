Na kritiek vanuit oppositie: dan toch kerstsfeer in Nieuwpoort-Bad Kerstparades en decoratie om eindejaarsperiode op te fleuren GUS

05u54 0 Nieuwpoort Met lichtgevende, feestelijke cadeaus en kerstballen en optredens van bands creëert het stadsbestuur dan toch kerstmagie aan zee. In de gemeenteraad kwam eerder kritiek dat er in Nieuwpoort-Bad te weinig te doen was.

Het was Jo Rousseau (sp.a) die in de gemeenteraad van deze maand zijn ongenoegen uitte over het gebrek aan kerstanimatie in Nieuwpoort-Bad. Ook raadslid Roland Woestijn (CD&V) vond het jammer dat Verenigd Nieuwpoort-Bad zijn plan niet mocht doorvoeren om een tent te plaatsen waar optredens konden plaatsvinden. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) vond dat te onveilig. Het stadsbestuur maakt nu bekend dat er toch kerstsfeer za l komen.

Zaterdag 22 en zondag 23 december paraderen muzikale kerstmannen door de Albert I-laan. Op 29 december zijn het sneeuwmannen en op 30 december pinguïns. Tot slot moeten elf nieuwe decoratiestukken in de plantbakken zorgen voor de nodige kerstmagie aan zee. Het gaat om kerstballen en cadeautjes. Het stadsbestuur heeft daarvoor een budget van 78.000 euro voorzien verspreid over drie jaar.

Kerstbus

In het stadscentrum van Nieuwpoort start Vrolijk Nieuwpoort op 21 december. Op het Marktplein zal een half overdekte ijspiste liggen met centraal een kiosk waar dagelijks een optreden zal plaatsvinden. Het huis van de kerstman zal open zijn en in de Stadshalle is een miniatuurdorp opgetrokken in samenwerking met The Small World, de speciaalzaak in miniatuurhuisjes in het centrum van Nieuwpoort. Tussen bad en stad rijdt regelmatig een kerstbus. Check www.vrolijknieuwpoort.be.