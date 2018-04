N-VA tegen toetreding statiegeldalliantie 06 april 2018

Net zoals zoveel andere steden en gemeenten in de regio treedt ook Nieuwpoort toe tot de statiegeldalliantie. Matthias Priem (N-VA) en zijn partijgenoot stemden tegen tijdens de gemeenteraad. "De meerkost zal doorgerekend worden aan de klant en we werken het shoptoerisme in de hand. Mensen zullen nog sneller over de grens winkelen waar bepaalde producten goedkoper zijn. Bovendien zal het een extra investering vragen van de middenstand." Raadslid Eddy Louwie (CD&V) trad op als pleitbezorger voor de toetreding. "Petflessen en blikjes vormen de grootste afvalfractie bij het zwerfvuil en ook landbouwers klagen over te veel afval in afgereden gras dat bestemd is voor de dieren."





(GUS)