Muziekkapel Marine 12 juli 2018

Nu zaterdag 14 juli hoor je om 19 uur de koninklijke muziekkapel van de Belgische marine aan het werk op het Marktplein in Nieuwpoort. Daarmee sluit het stadsbestuur zijn herdenkingsperiode rond de Eerste Wereldoorlog af. Het is een staand en swingend concert. Er zijn wel een aantal zitplaatsen voorzien. Het programmaboekje kost één euro. De toegang is gratis.





(GUS)