Mug-heli landt op speelplaats 04 september 2018

Spektakel op de eerste schooldag voor de leerlingen van de Sint-Bernardusschool in Nieuwpoort. Plots landde er even voor 16 uur plots de mug-helikopter uit Brugge. Die waren opgeroepen voor een medisch noodgeval even verderop in de Langestraat. Maar de piloot vond daar niet meteen een geschikte plaats om te landen, dus koos hij voor de speelplaats van de school. Uiteraard zaten alle leerlingen op dat moment nog binnen in de klas. Zij hebben hoogstens het lawaai gehoord van het landen van de helikopter. De heli bleef er lange tijd staan tot de mug-arts bij het slachtoffer in de binnenstad raakte. (JHM)