Moeder (88) sterft twee dagen na zoon (63) "DENISE HEEFT OP ZOON LUC GEWACHT OM HEEN TE GAAN" BART BOTERMAN

30 maart 2018

02u35 1 Nieuwpoort Liefst 63 jaar lang woonden ze onafgebroken samen, Luc Van Hee (63) en zijn moeder Denise Sticker (88) uit Ramskapelle. Deze week lieten Luc en Denise allebei het leven, met slechts twee dagen verschil. "Moeder heeft gewacht tot hij stierf om zelf haar laatste adem uit te blazen", vertelt Noël Van Hee (62), de andere zoon van Denise.

Denise werd in 1929 geboren in Frankrijk en kwam tijdens WO II naar Kaaskerke, waar ze huwde met Marcel Van Hee. Ze verhuisden naar Ramskapelle en hadden een landbouwbedrijf. Ze kregen vier kinderen: Luc, Noël, Dirk en Christine. Luc was de oudste en zou eveneens landbouwer worden. Hij was gepassioneerd door tractoren, vrachtwagens en auto's. Maar in april 1980 raakte hij op 26-jarige leeftijd betrokken bij een zwaar verkeersongeval in Pervijze. De cabine van zijn vrachtwagen werd verpletterd onder betonnen muren.





"Luc verkeerde vier maanden in levensgevaar en zag beide benen geamputeerd", vertelt broer Noël. "Toen hij bij bewustzijn kwam, gaf hij de moed niet op. 'Geef mij die prothesen. Ik ben hier weg', zei hij. Dat typeerde zijn enorme wilskracht. Hij keek altijd vooruit, was positief ingesteld en zeer gedreven. Na dertien maanden revalideren kon hij opnieuw stappen, weliswaar met prothesen. Hij zou nooit klagen, noch om medelijden vragen. Hoewel Luc vrij snel zelfstandig kon leven, bleef hij toch thuis wonen. Maar in 1989 overleed onze vader Marcel op 60-jarige leeftijd, veel te vroeg. Sindsdien woonden moeder en Luc altijd samen, nog 28 jaar lang. In 1994 verkochten ze de boerderij en bouwden ze een huis in de Ramskapellestraat. Ze zorgden voor mekaar en hielden van elkaar", getuigt Noël.





Luc kon uiteraard niet meer werken, maar stelde wel zich ten dienste van anderen. "Hij was vrijwilliger bij Minder Mobielen Centrale in Nieuwpoort. Hoewel hij zelf een handicap had, voerde hij dagelijks bejaarden of mindervaliden rond. Hij reed soms naar de andere kant van het land in zijn witte Mercedes, die hij had laten ombouwen wegens zijn eigen handicap. Ook zijn ouder wordende moeder bracht hij overal heen", aldus Noël. Volgens hem was Luc nooit ziek en bezocht hij 35 jaar lang geen dokter.





Leukemie

"Maar twee en een half jaar geleden werd leukemie bij hem vastgesteld. Acht weken geleden moest hij naar het ziekenhuis voor een kleine ingreep, maar hij is niet meer naar huis gekomen. Ook onze moeder takelde de laatste maanden snel af door haar hoge leeftijd. Ze wilde thuis sterven, zei ze. Elke avond sliep wel iemand van de kinderen bij haar toen Luc in het ziekenhuis lag en ook de buren en familiehulp hebben zich enorm ingezet. Op het einde deed ze haar ogen haast niet meer open, maar fleurde ze steeds op als we over Luc praatten. Hij was haar zorgenkindje over wie ze zich altijd ontfermde. Afgelopen dinsdag, twee dagen nadat Luc stierf aan de gevolgen van leukemie, blies moeder ook haar laatste adem uit. Ze heeft gewacht tot Luc stierf. Voor haar hoefde niet meer."





Denise en Luc worden zaterdag om 11.30 uur samen begraven in de Sint-Laurentiuskerk in Ramskapelle.