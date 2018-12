Mmm … Kerstman deelt 2.300 snoepjes uit tijdens Vrolijk Nieuwpoort GUS

20 december 2018

16u01 0 Nieuwpoort Vrolijk Nieuwpoort start vrijdag in de historische stadskern. Het leuke evenement staat voor 136 uur schaatsplezier, 2.300 snoepjes uitgedeeld door de kerstman en 14 dagen muziek en animatie.

Vrolijk Nieuwpoort opent officieel vrijdag om 18 uur. De kerstman krijgt dan de hulp van negen elfjes, kinderen uit het eerste en tweede leerjaar. Het evenement loopt tot 4 januari. “Sinds 3 december werken per dag gemiddeld twaalf werknemers van de technische dienst om het kerstgebeuren in onze stad vorm te geven”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Ze hebben 1000 kerstbomen geplaatst waarvan die op het Markt- en Hendrikaplein negen meter hoog zijn, 10 kilometer kerstlichtjes opgehangen en 16 grote, lichtgevende kerstfiguren gezet. Eén van de pronkstukken is de kerstbeer bij het bezoekerscentrum Westfront. De kerstdecoratie is verspreid over zowel het centrum als de badplaats.”

Op het Marktplein ligt een half overdekte ijspiste met in het midden een kiosk waarop er optredens zullen plaatsvinden. In de 3 gipsy woonwagens zullen kinderen zich amuseren in het ballenbad, met het klimtouw of de volksspelen. Het huis van de kerstman is tot Nieuwjaar elke namiddag open. Om 15.30 uur vertelt de kerstman een mooi verhaal. Leuk weetje, hij heeft in zijn grote zak liefst 2300 snoepjes! De carrousel maakt het kerstdorp compleet. Om helemaal in kerststemming te komen deelde het stadsbestuur 502 gratis kerstmutsen uit aan de kinderen van de Nieuwpoortse scholen. In de Stadshalle tonen 25 exposanten hun miniatuurgebouwen tijdens de tentoonstelling The Small Christmas World. Om het extra smaakvol te maken zijn er 35.000 ‘Vrolijk Nieuwpoort koekjes’ verdeeld bij alle horecazaken in de stad. Wil je veilig rijden tussen Nieuwpoort-Stad en -Bad? Neem dan de kerstbus. De uren kan je nalezen op www.vrolijknieuwpoort.be.