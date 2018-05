Met 3,19 promille om sigaretten: 6.080 euro boete 29 mei 2018

Een man uit Nieuwpoort is zwaar gestraft door de politierechter omdat hij twee keer dronken betrapt werd achter het stuur. Een eerste keer op 3 mei 2017 en op 11 oktober hield de politie de man weer tegen. Hij was toen op zijn sokken in de auto aan het rijden. Zijn auto was niet gekeurd, hij had geen rijbewijs bij en had 3,19 promille in zijn bloed. "Een stommiteit, want ik zat zonder sigaretten en besloot snel nog naar de nachtwinkel te gaan", zei hij.





Ondanks het hoge promillegehalte bleek de man niet eens dronken te zijn. "Bent u een beroepsdrinker dat je het zo gewend bent?" wilde de rechter weten. "Deze keer ontsnap je nog, maar de volgende keer krijg je een celstraf."





J.D. kreeg 10.280 euro boete, waarvan 6.080 euro effectief, en 145 dagen rijverbod. (JHM)