Meisje (2) op fietsje helemaal alleen aangetroffen, politie vindt ouders op vakantiepark Bart Boterman

19 april 2019

14u37 1 Nieuwpoort De politie Westkust hield afgelopen voormiddag een zoekactie naar de ouders van een tweejarig meisje dat werd aangetroffen op haar fietsje in de Victorlaan in Nieuwpoort.

Voorbijgangers troffen het meisje afgelopen morgen rond 10 uur aan, helemaal alleen. Haar ouders waren nergens te bespeuren dus werd de politie gealarmeerd. Die was snel ter plaatste en startte een zoektocht naar de ouders. Na eventjes rond te rijden en andere voorbijgangers aan te spreken, herkende iemand het meisje van op vakantiepark Ysermonde in de Victorlaan. Zo kwam de patrouille al snel bij de ouders terecht. Die waren net in paniek geraakt en waren zich volgens de politie Westkust de hele tijd van geen kwaad bewust. De ouders waren inmiddels wel al aan het zoeken op het vakantiepark en haalden opgelucht adem nadat ze hun dochter terug zagen. De politie wees hen op hun verantwoordelijkheden als ouder. Eind goed, al goed.