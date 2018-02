Meeste bewoners residentie Mosselbank mogen vandaag terug naar huis 28 februari 2018

02u44 0 Nieuwpoort De meeste bewoners van residentie Mosselbank mogen vandaag terug naar huis. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) heeft een dertigtal appartementen vrijgegeven.

"Het gaat om alle flats op de vierde verdieping en lager, vijf appartementen op de vijfde verdieping en twee op de zesde verdieping. Bovenin het gebouw, waar de torenkraan terechtkwam, is een constructie gebouwd zodat het dak water- en winddicht is. Het heeft enige tijd geduurd vooraleer de flats werden vrijgegeven, maar het was wachten op de verslagen over de stabiliteit", aldus Vanden Broucke. De eigenaars zijn hoofdzakelijk tweedeverblijvers. Een tiental flats op de hoger gelegen verdiepingen zijn nog niet toegankelijk en zullen voor een lange tijd onbewoonbaar blijven. "De herstellingen kunnen omwille van de verzekeringen maar beginnen na een verslag van het parket over de definitieve oorzaak, in mei of juni." (BBO)