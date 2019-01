Meer vis, minder omzet GUS

02 januari 2019

07u55 0 Nieuwpoort In 2018 brachten de vissers in de Nieuwpoortse Vismijn 380 ton vis aan wal. Dat is 50 ton meer dan het jaar daarvoor maar de omzet daalde wel met vijf procent.

“Vijftien procent meer gewicht maar de visprijzen lagen vijf procent lager”, verklaart Nieuwpoorts schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&V). “De vorige drie jaren kenden we een sterke groei en in 2018 stabiliseerde de omzet. We investeerden in nieuwe koelcellen, een vissorteermachine, pontons, een ijsmachine en heftruck. Er was een onverwachte grote aanvoer van garnalen maar net daardoor zakte de prijs. Het aandeel garnalen maakt dertig procent uit van de totale omzet van 1,85 miljoen euro. De garnalen blijven met 143 ton de populairste soort die verhandeld wordt in onze vismijn. Daarnaast noteerden we 45 ton schol, 43 ton tong en 25 ton zeebaars. 31 verschillende vaartuigen voeren die aan. Daarvan hadden er 6 een Belgische licentie en 22 een Nederlandse. Het zijn wel vooral de Belgische ondernemers die de licenties beheren. Ook 3 Franse vissersvaartuigen vonden hun weg naar Nieuwpoort. In het laatste kwartaal waren er daar bij uit Duinkerke die door de aanhoudende acties van de zogenaamde ‘gele hesjes’ hun vis niet meer kwijt konden in hun haven.”