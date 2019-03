Man wil vrijspraak voor geweld: “in 27 minuten van feiten naar ziekenhuis en politie. Dat kan zelfs Usain Bolt niet” JHM

08 maart 2019

14u04 0 Nieuwpoort Een man uit Nieuwpoort vraagt de vrijspraak in de rechtbank van Veurne voor geweldfeiten die hij de nieuwe vriend van zijn ex zou hebben aangedaan.

R.V. beweert dat hij op 21 januari vorig jaar in de rug werd aangevallen toen hij in zijn auto stapte. Hij wijst met een beschuldigende vinger naar R.D. Die wast zijn handen in onschuld. “Mevrouw de rechter, je moet eens goed kijken naar de tijdstippen in het dossier”, sprak zijn advocaat. “De feiten gebeurden zogezegd om 19 uur. Om 19.27 uur ging R.V al klacht gaan indienen bij de politie in Koksijde, waar hij zei dat hij na de feiten al in het ziekenhuis van Veurne was geweest om zijn kin te laten naaien. En dat allemaal in 27 minuten tijd! Zelfs Usain Bolt zou daar niet in slagen. Bovendien heb ik hier bewijzen dat R.D. op dat moment een lang videogesprek had gehouden met een vriendin. De feiten zijn dus gewoon verzonnen.” Vonnis op 12 april.