Man (74) gered van verdrinkingsdood in jachthaven 16 augustus 2018

02u23 0 Nieuwpoort In de jachthaven van Nieuwpoort is dinsdagmorgen een 74-jarige man van de verdrinkingsdood gered.

Rond 5.45 uur kreeg de noodcentrale een oproep van een alerte man die vanuit zijn appartement op de Robert Orlentpromenade, een drenkeling opmerkte in de havengeul. "Onze patrouille startte meteen met een zoekactie. Verderop richting de oude jachthaven trof de patrouille een man in nood aan", vertelt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politiezone Westkust. Ook de brandweer met duikers, een ambulance, de mug en de Sea King waren opgeroepen. "De man werd met een drijvende brancard en een reddingsboot uit het water gehaald. Hij was onderkoeld. Na het toedienen van de nodige medicatie en beademing, bleek de toestand van de man stabiel", aldus Deburchgraeve. Het slachtoffer is een 74-jarige man uit Eigenbrakel. De man zat op zijn zeiljacht en belandde vermoedelijk in het water toen een leuning van het jacht afbrak. Bovendien zou het slachtoffer slechtziend zijn. Hij mag van geluk spreken dat iemand het incident opmerkte.





(BBO)