Maandag start openbaar onderzoek voor uitbreiding jachthaven GUS

01 maart 2019

14u17 0 Nieuwpoort De jachthaven van Nieuwpoort zal uitgebreid worden met een dok voor 500 jachten, een zone voor 1000 wooneenheden, horeca en handelszaken en ruimte voor jachthavengebonden kmo’s. Het openbaar onderzoek daarvoor start maandag en duurt tot 3 mei. Er komt ook een infomarkt aan.

Het gebied strekt zich uit over 81,6 hectare en ligt aan de rechteroever van de IJzer tussen Nieuwpoort-Stad, het natuurgebied IJzermonding en de Koninklijke Baan. Er komt een nieuw jachthavendok met plaats voor een 500-tal jachten. Er zullen ook grotere types kunnen aanmeren die niet terecht kunnen in het bestaande dok. Het nieuwe stadsdeel biedt ruimte voor 1000 wooneenheden, horeca en handelszaken. Als blikvanger komt er een woontoren met veertien bouwlagen of maximum 45 meter hoog. Verder zijn er appartementen met zes en vier bouwlagen maar er is voldoende aandacht voor zichtlijnen door het gebied. Twee pleinen en een promenade zorgen voor rust. Liefst 1200 parkeerplaatsen zijn voorzien voor de bewoners en 665 publieke. Tot slot is een zone ingekleurd voor jachthavengebonden kmo’s zoals de verkoop, het onderhoud en het herstel van boten. Voor de realisatie van dat project werken de provincie, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Vlaanderen en het stadsbestuur van Nieuwpoort samen. Een eerste stap is de bouw van een fiets- en voetgangersbrug tussen het toekomstige stadsdeel en de huidige stadskern. Daarvoor heeft de provincie één miljoen euro vrijgemaakt.

De infomarkt is gepland donderdag 21 maart tussen 16 en 20 uur in de Vismijn in Nieuwpoort. Alle plannen en documenten kan je online bekijken via www.west-vlaanderen.be/nieuwpoortrechteroever