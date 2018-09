Luitenant Gruber, Helga en Herr Flick bezoeken foodtruckmarkt 07 september 2018

Luitenant Gruber, Helga en Herr Flick, bekende personages uit de Britse, komische televisiereeks 'Allo 'Allo!, komen dit weekend naar Nieuwpoort. Ze doen dat op uitnodiging van CD&V-schepen en uitbater van volkscafé The Newport Times Bert Gunst.





"Het is de tweede keer dat ze naar onze kuststad komen", laat Bert weten. "Zaterdag en zondag nemen we hen mee voor een rondrit en uiteraard maken de acteurs tijd voor een meet&greet en signeersessie. We plannen ook een antiekmarkt met een vijftiental standen en een foodtruckfestival met twaalf deelnemers. Zondag zal Herr Flick de veiling coördineren waarbij we een kunstwerk van Herr Seele te koop aanbieden voor het goede doel." Alles vindt plaats bij Storms Harbour. De antiekmarkt is zaterdag en zondag toegankelijk van 10 tot 18 uur. De foodtruckmarkt is vanaf 10 uur open. Zaterdag tussen 15.45 en 19 uur en zondag tussen 14.30 en 18 uur is de kans groot dat je de acteurs op de foodtruckmarkt aantreft. Zaterdagavond maken ze hun opwachting in The Newport Times. (GUS)