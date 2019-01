Leerlingen en leerkrachten Sint-Bernarduscollege samen op de theaterbühne GUS

Nieuwpoort Wodanza, de theatergroep van het Nieuwpoortse Sint-Bernarduscollege, opent op 19 en 20 januari zijn Hotel Bernardus. Leerlingen en leerkrachten werken samen aan deze smaakvolle theaterproductie.

“Het recept van Hotel Bernardus bestaat uit toneel, poëzie, zang, dans en muziek gepresenteerd op een bedje van humor”, formuleert regisseur Niek Steen. “Hotel Bernardus is een omgebouwd schooltje met talloze verwijzingen naar het schoolse leven van vroeger. De hotelmanager is in alle staten wanneer hij een reservatie krijgt op naam van Michelin. Zou het iemand van de bekende restaurantgids zijn? Alles moet tot in de puntjes geregeld worden tot wanhoop van het personeel. Waarom we de culinaire toer opgaan? Eind 2017 sloeg onze school de handen in elkaar met de Koksijdse hotelschool Ter Duinen.” De leerlingen kijken er alvast naar uit. “Ik mag meespelen aan de zijde van de leerkrachten, geweldig toch?”, reageert Iban Bogaert. “Je leert de leraars op een andere manier kennen. Ik kan me geen mooiere manier bedenken om straks afscheid te nemen van het Sint-Bernarduscollege.” Chef Dries Cloet van de hotelschool vult aan: “Na de voorstelling zetten wij de puntjes op de i. De gasten mogen nog een culinair hoogstandje verwachten in de bar.”

De voorstelling Hotel Bernardus is geprogrammeerd zaterdag 19 januari om 20 uur en zondag 20 januari om 15 uur in centrum Ysara. Reserveren kan op 058 23 31 03.