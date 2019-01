Laatste dag om van Vrolijk Nieuwpoort te genieten GUS

04 januari 2019

09u24 0 Nieuwpoort Vanavond sluit Nieuwpoort zijn kerstevenement ‘Vrolijk Nieuwpoort’ in het stadscentrum af. Gemiddeld gleden 300 schaatsers per dag en bezochten bijna 20.000 bezoekers The Small Christmas World.

Vandaag kan je tot 21 uur de schaatsen aanbinden op het Marktplein van Nieuwpoort. Het speeldorp X-mas Village is open tot 18 uur. Ook de kerstbus rijdt nog de hele dag tussen de stadskern en de zee. “Het was een succesvolle editie”, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Om en bij de 4000 schaatsers leefden zich tijdens de kerstvakantie uit op de half overdekte piste. De kerstman deelde 2000 snoepjes uit aan de kinderen die hem in zijn chalet bezochten. Zo goed als elke dag zorgden we voor animatie op de kiosk midden op de schaatspiste. Vanavond om 19 uur zorgt de partyband The Covrettes voor een muzikale afsluiter.”

In de Stadshalle loopt tot 18 uur vandaag de tentoonstelling The Small Christmas World. Dat is een miniatuurkerstdorp en een kerstmarkt met artisanale kerstsouvenirs. Dat was een initiatief van Sofie Gonnissen van de speciaalzaak The Small World op het Marktplein. Bijna 20.000 mensen hebben die bijzondere expositie bezocht.