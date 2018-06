Laadbak scheurt open: rijstrook E40 dicht 22 juni 2018

Op de E40 in Nieuwpoort richting Calais is gisterenmorgen rond 9 uur een ongeval gebeurd tussen een Poolse truck met oplegger en een lichte vrachtwagen. De lichte vrachtwagen van Hemo Automaterialen uit Olen week af van het rijvak en raakte met de laadbak het achterste van de truck. De laadbak scheurde open en ook de achterkant van de oplegger raakte beschadigd. De bestuurder van de lichte vrachtwagen kwam er met enkele blauwe plekken en schaafwonden vanaf. Door de takelwerken werd de rechter rijstrook afgesloten door de brandweer en de wegpolitie. Dat veroorzaakte een kwartier vertraging. Na drie uur was de rijbaan weer vrij. (BBO)