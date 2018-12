Kritiek vanuit sp.a: “Té weinig kerstanimatie in Nieuwpoort-Bad” GUS

03 december 2018

09u55 7 Nieuwpoort Jo Rousseau (sp.a) vindt het jammer dat er in Nieuwpoort-Bad nauwelijks kerstanimatie zal zijn deze maand. Het hoofdaccent ligt op de stadskern met het grote evenement Vrolijk Nieuwpoort.

“Behalve wat optredens op 29 december zullen er geen activiteiten zijn in Nieuwpoort-Bad”, uitte Jo Rousseau kritiek. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) ontkende dat. “We hebben 90.000 euro geïnvesteerd in extra lichtconstructies. Het zal nog nooit zo gezellig geweest zijn om in de Albert I-laan en daarrond de eindejaarsinkopen te doen. We willen graag nog wat muzikale animatie.” Raadslid Roland Woestijn (CD&V) was duidelijk op zijn tenen getrapt. “We wilden een tent op de parking plaatsen maar het stadsbestuur vond dat niet veilig genoeg. Daar zouden we met Verenigd Nieuwpoort-Bad voor de nodige randanimatie zorgen. Jammer dat we daarvoor geen steun vonden bij deze meerderheid.”

Vrolijk Nieuwpoort in het stadscentrum start op 21 december. Er zal een halfoverdekte ijspiste op het Marktplein liggen, het huis van de kerstman zal er staan en in de Stadshalle kan je dwalen door een miniatuurdorp. Info: www.vrolijknieuwpoort.be.