Kreek krijgt mogelijk vakantiepark OOK PLANNEN VOOR WATERSPORT EN WANDEL- EN FIETSBOULEVARD GUDRUN STEEN

12 juni 2018

02u36 1 Nieuwpoort De provincie en Nieuwpoort willen van de zone rond de Kreek van Nieuwendamme een toegankelijk gebied maken met natuur en recreatie, zoals watersport. Er is ook ruimte voor een vakantiepark. Iedereen kan tot eind augustus ideeën doorgeven.

Het kreekgebied is 71,5 hectare groot en bevindt zich tussen het sluizencomplex Ganzepoot, de Brugsevaart, IJzer, Brugse Steenweg en een deel van het Spaarbekken. "Dat is een waterrijke zone die we willen openstellen. Ze past in het groene lint dat we aan het creëren zijn tussen het Sint-Mauritspark en de Koolhofputten", verduidelijkt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "Met paadjes en drie wandel- en fietsbruggen moet dat lukken. Die plannen we over de IJzer, bij The Outsider Coast en over het kanaal Nieuwpoort-Veurne. Ook rondom het spaarbekken denken we aan een wandel- en fietsboulevard. Een watersporthuis met clublokaal, horeca, sanitair en verkleedruimte is daar zeker op zijn plaats. Zo kunnen we de watersport extra stimuleren. De loodsen van Sport Vlaanderen zijn aan vernieuwing toe."





Luchtmachtbasis

Gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) ziet in het gebied ook kansen om het waterpeil beter te regelen. "Het zandwinningsgebied willen we opnemen bij de Kreek van Nieuwendamme, zodat we een grotere waterbuffer hebben. Dat is nuttig bij te veel, maar ook bij te weinig water." Naast recreatie en waterbeheer speelt het verblijfstoerisme een rol in de toekomst van het gebied. Bij de Kreek kan een vakantiepark komen met ruim honderd huisjes als dat strookt met de mobiliteit. Dat moet nog onderzocht worden. Die vakantiewoningen zullen één tot twee bouwlagen hoog zijn en passen in de natuur qua architectuur. Gedeputeerde Franky De Block (sp.a) onderlijnt het belang van inspraak. "Omwonenden hebben vaak een andere kijk op een project, vandaar dat we hun mening zeker willen weten. Voor de invulling van de luchtmachtbasis in Koksijde bijvoorbeeld volgen we een gelijkaardig traject. Daar is de inspraakronde achter de rug en we hebben leuke ideeën ontvangen zoals een klimtoren." Gisteravond konden geïnteresseerden het startplan inkijken. Iedereen kan tot eind augustus ideeën doorgeven aan de stad of provincie.





Start over 2 jaar

Donderdag 21 juni en woensdag 4 juli tussen 17 en 20 uur starten geleide wandelingen door het gebied bij The Outsider Coast langs de Brugsevaart. Op acht locaties staan informatiepanelen. Tot slot kan je een tentoonstelling bekijken in het stadhuis. Een milieu-effectenrapport is nodig en kan de planning veranderen. Ten vroegste over twee jaar hopen stad en provincie te kunnen starten met de werken. Een budget is er nog niet. Info: www.west-vlaanderen.be/kreekgebiednieuwpoort.