Koor Opportus treedt op en deelt uit GUS

21 februari 2019

10u49 0 Nieuwpoort Het Nieuwpoortse koor Opportus onder leiding van de stadsbeiaardier Els Debevere treedt op 16 maart op. Komende woensdag geeft het bovendien een cheque van 3000 euro aan het Dominique Savio in Gits.

Een paar jaar terug vroeg de Nieuwpoortse cultuurdienst aan Els Debevere om een pop-up koortje op te richten voor de week van de amateurkunsten. Dat koor was niet zo tijdelijk want Opportus bestaat nog steeds en telt een veertigtal zangtalenten. Wekelijks repeteren ze in ’t Kasteeltje en elk jaar staat een optreden op het programma. “Zaterdag 16 maart om 20 uur vormen we de City in Nieuwpoort-Stad om tot een filmzaal want Opportus goes ‘at the movies’”, nodigt Els uit. “We zullen het publiek verwennen met een leuke avond vol liedjes uit filmklassiekers. Muzikanten van de Koninklijke Katholieke Fanfare zullen ons begeleiden net zoals pianist Jean-Pierre Hautekiet.” Kaartjes van tien euro zijn verkrijgbaar bij de toeristische dienst.

De opbrengst van hun Valentijnsconcert geeft het bestuur van Opportus komende woensdag aan Dominiek Savio in Gits. “We kunnen 3000 euro geven voor de inrichting van een muziekklas en de aankoop van een piano”, geeft Els nog mee. “Piano’s Maene uit Ruiselede doet een speciale actie voor de muziekklas.”