Koolhofbrug weer open 12 juli 2018

De kanaalbrug bij het provinciedomein Koolhofput in Nieuwpoort is weer open voor alle recreatieve verkeer. "We investeerden 540.000 euro in het herstel van die brug die inwoners van Ramskapelle vaak gebruiken om naar Nieuwpoort te fietsen. Uiteraard is het ook in trek bij de recreanten die de route Frontzate volgen. Van de Koolhofput zelf willen we een groen scharnierpunt maken tussen Koksijde en Nieuwpoort met paadjes, poelen en een onthaalzone. Die werken starten volgend voorjaar en kosten 1,3 miljoen euro. Daarna pakken we de Frontzate zelf aan", zegt gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). (GUS)