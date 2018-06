Kompas Camping uitgebreid 22 juni 2018

02u52 0

De nieuwe zone met 56 extra camperplaatsen op Kompas Camping in Nieuwpoort is open. "We hebben nu in totaal 94 camperplaatsen", zegt manager Francis Feys. "Ook in onze camping in Westende plannen we een uitbreiding met een dertigtal camperplaatsen, zodat we er daar bijna zeventig zullen hebben. In Nieuwpoort starten in november ook andere werken. We zullen het hoofdgebouw afbreken en vervangen door een nieuw pand. Daarin richten we niet enkel het onthaal in, maar ook het restaurant, de winkel, frituur en een polyvalente zaal. Ook de omgeving van het zwembad knappen we op. Enkel de zwemkuip behouden we, de rest is aan vernieuwing toe. Tegen het paasverlof van volgend jaar moeten die projecten gerealiseerd zijn." Kompas Camping viert zijn veertigste verjaardag met een pak nieuwigheden. Info: www.kompascamping.be. (GUS)