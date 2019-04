Koksijde en Nieuwpoort tegen windmolens langs autosnelweg E40, De Panne twijfelt en Veurne wacht onderzoek af 40 windmolens tussen Nieuwpoort en Franse grens zorgen voor verdeelde standpunten GUS

03 april 2019

17u00 0 Nieuwpoort Windparkontwikkelaar Storm en energieproducent Aspiravi hebben tussen Nieuwpoort en de Franse grens meer dan 20 zoekzones waar ze 40 windmolens willen plaatsen. Koksijde en Nieuwpoort zijn tegen en zullen daarvoor geen vergunning geven. De Panne heeft nog geen formeel standpunt ingenomen en Veurne vindt het zeker het onderzoeken waard.

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort heeft zich op het kustburgemeestersoverleg van woensdag expliciet gekant tegen windmolens op zijn grondgebied. “We zullen geen vergunning geven aan Aspiravi om in Nieuwpoort windmolens te bouwen. Onze stad is daarvoor veel te klein en bovendien te toeristisch. De zoekzones liggen in de ruime omgeving van de autosnelweg maar wel dicht bij de dorpen Sint-Joris en Ramskapelle. Bovendien kunnen we de eenzijdige aanpak van Aspiravi niet appreciëren.” Nieuwpoort vindt steun bij Koksijde. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB): “Er is sprake van 40 windmolens tussen Nieuwpoort en de Franse grens waarvan veertien in Koksijde. Toeristen komen hier om weg te dromen en dat kan niet met zicht op windmolens. Er staan al turbines in zee. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de kust omsingeld wordt door gigantische windmolens die niet alleen het zicht verstoren maar ook nog eens geluid produceren? Daarom zullen we net als mijn Nieuwpoortse collega geen vergunning geven.”

Twijfel

Ook De Panne zit mee in het zoekgebied. “In De Panne zouden er een vijftal windmolens komen langs de E40”, reageert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Een formeel standpunt hebben we nog niet ingenomen. Persoonlijk ben ik er niet tegen omdat elke gemeente zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Als iedereen stelt voor windenergie te zijn maar niemand wil ze op zijn grondgebied dan geraken we geen stap verder. Uiteraard is degelijk onderzoek nodig. Zo moeten de effecten op de natuur en het gebied De Moeren onder de loep genomen worden.”

En dan is er nog Veurne. “Storm en Aspiravi hebben een zone afgebakend langs de autosnelweg waar ze de milieueffecten van grote windmolens zullen onderzoeken”, bevestigt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). “Langs de A18/E40 staan er al windmolens in Gistel en Oudenburg maar het is een Vlaamse ambitie om meer windmolens te plaatsen in die windrijke zone. We hebben de onderzoekers meegeven dat het aantal en het type windmolens in verhouding moet staan met de omgeving en met het aantal inwoners en ondernemers in Veurne. We hebben een bijkomend meetpunt gevraagd in de deelgemeente Bulskamp. Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers moeten kunnen participeren in een toekomstig project. Maar eerst wachten we de resultaten van het onderzoek af. Pas wanneer de milieueffecten gering zijn en de verschillende overheden een gunstig advies geven kan een windmolenpark.”