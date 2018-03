Koks steunen leerlingen hotelschool 09 maart 2018

De organisatoren van het culinaire evenement Foodfront, dat in november een vervolg krijgt in Nieuwpoort, gaven 500 euro aan de hotelschool Ter Duinen Koksijde, die samen met het Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort dit schooljaar een eerste graad heeft opgericht voor toekomstige koks. Met het bedrag zal de school keukenmateriaal kopen. De eerste graad hotel/voeding is telt 35 leerlingen.





(GUS)