Kleurenprenten van 180 jaar oud te zien in Sint-Bernarduskerk GUS

20 februari 2019

08u48 0 Nieuwpoort Op 16 juni 1836 hielden 885 personen, vooral studenten uit Utrecht, een optocht om de Slag bij Nieuwpoort van 1600 te herdenken. Van die optocht werden kleurenprenten gemaakt en die kan je nu zien in de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort-Bad.

De Slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600 is een van de grootste militaire overwinningen uit de geschiedenis van Nederland. In drieënhalf uur verloren bijna 400 Spanjaarden het leven en aan Nederlandse zijde viel een duizendtal doden. Hoe roemrijk die overwinning voor de Nederlanders ook was, de inname van de haven van Nieuwpoort en Duinkerke mislukte. Een paar dagen na zijn overwinning besliste Prins Maurits, naar wie een park is vernoemd in Nieuwpoort, om terug te keren naar Oostende. Toen de universiteit van Utrecht 200 jaar bestond, wilden de studenten een historische gebeurtenis uitbeelden en ze kozen voor de Slag bij Nieuwpoort. Daarvan zijn kleurenprenten gemaakt. De kerkraad van Sint-Bernardus kreeg dat kunstwerk van E.H. pastoor Devloo. De prenten zijn op hout gemonteerd en achter veiligheidsglas opgehangen bij de ingang van de Sint-Bernarduskerk. Daar zullen ze permanent te zien zijn.