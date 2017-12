Kerstman veilig en wel in kersthuis, winterfeest kan beginnen 02u28 15 Proot De Kerstman begroet twee jonge fans in het kersthuis in Nieuwpoort. Nieuwpoort De Kerstman en zijn rendieren hebben gisteren op het Marktplein het evenement 'Vrolijk Nieuwpoort' geopend.

"Deze keer hebben we echte rendieren kunnen strikken om de Kerstman te vergezellen", lacht burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "Op 'Vrolijk Nieuwpoort' is er trouwens elke dag wel iets te doen. Je kan schaatsen in een decor van historische gebouwen. Om 18 uur is er dagelijks een klank- en lichtspektakel op de Stadshalle. De overgang van oud naar nieuw vieren we met een show in plaats van het traditionele vuurwerk. Het huis van de Kerstman zal de hele vakantie open zijn. De allerkleinsten kunnen er elke dag om 16 uur genieten van een kerstverhaal. Als de Kerstman terug naar Lapland vertrekt, vervangen de elfjes hem. Regelmatig tuft er een gratis kersttreintje tussen het stadscentrum en de badplaats, want ook op het Hendrikaplein is er animatie. En we steunen de Warmste Week van radiozender Studio Brussel via een mutsenverkoop. Een muts kost acht euro. We hopen zo 5.000 euro in te zamelen voor de MS-liga, een eerbetoon aan onze eerste schepen Els Filliaert-Vanlandschoot, die aan MS overleed." Meer op www.vrolijknieuwpoort.be. (GUS)