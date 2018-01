Kerstbomen hakselen en niet verbranden 02u45 0

Ook dit jaar kiest het Nieuwpoortse stadsbestuur ervoor om kerstbomen te verhakselen en niet te verbranden. Van 5 tot 8 januari kan je echte kerstbomen gratis brengen naar de Zeedijk bij het Hendrikaplein, op de parking bij het stadsmagazijn in de J. Van Clichthovenstraat, bij het sportpark in de Dudenhofenlaan en het Guido Gezelleplein in de Simli.





Inwoners van Sint-Joris en Rampskapelle mogen hun kerstboom naar het recyclagepark brengen op 5 en 6 januari. "Het is al een paar jaar dat we kerstbomen niet meer verbranden. Het was veel te slecht voor het milieu", stelt schepen Kris Vandecasteele (CD&V).





"We verhakselen de bomen en medewerkers van de groendienst gebruiken het als bodembedekker. We vragen de mensen alle versiering en houders uit de boom te doen." (GUS)