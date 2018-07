Kerkuiltjes gevonden in Ramskapelle 17 juli 2018

02u37 0 Nieuwpoort Vrijwilligers van de Natuurwerkgroep De Kerkuil vonden in Ramskapelle (Nieuwpoort) een nest van vier jongen in de schuur van een landbouwer.

"Het is al een tijd geleden dat we nog jonge kerkuilen aantroffen", weet natuurgids Luc David.





"In totaal hangen er in Nieuwpoort tien nestkasten maar enkel in Ramskapelle vonden we voorlopig jongen. Een erkend ringer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen heeft ze geringd. We bedanken het stadsbestuur van Nieuwpoort voor de logistieke hulp want die nestkasten hangen hoog. Daarnaast vonden we in de velden van een landbouwer ook één jong van de Bruine Kiekendief." Info: info@natuurwerkgroepdekerkuil.be. (GUS)