Kerkuil broedt nest uit dankzij vrijwilligers van natuurwerkgroep 20 november 2018

Er is een nest van de zeldzame kerkuil uitgebroed in Ramskapelle en dat is te danken aan de vzw Natuurwerkgroep De Kerkuil. Die hangt namelijk op maat gemaakte nestkasten in schuren van landbouwers. "Zo kunnen kerkuilen ongestoord broeden zonder risico op roofdieren die uit zijn op de eieren. Dit nest met drie kuikens is al het tweede broedgeval van het jaar en dat is uitzonderlijk, want de voorbije jaren hadden we geen succes", zegt natuurgids Luc David van Natuurwerkgroep De Kerkuil.





De vzw houdt zich ook bezig met lokaliseren en beschermen van broedgevallen van onder meer de kiekendief, steenuil of zwaluw. Afgelopen weekend werden de jongen van de kerkuil - die reeds sterk gegroeid zijn - geringd door een erkend vogelringer, gemeten en gecontroleerd op geslacht. Zo probeert de vzw de populaties in kaart te brengen.





De locaties van de nesten worden niet vrijgegeven om de kerkuilen zo veel mogelijk met rust te laten. (BBO)