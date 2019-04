Johan Vanblaere op zevende plaats Kamer West-Vlaanderen voor Vlaams Belang GUS

04 april 2019

14u37 2 Nieuwpoort Johan Vanblaere (62) uit Nieuwpoort staat op de zevende plaats voor het federale parlement en dat voor de partij Vlaams Belang.

Johan is ex-commissaris en fractieleider van Vlaams Belang in Nieuwpoort. Rosette Deschamps uit Nieuwpoort steunt als opvolger de lijst voor het Vlaams parlement. “Als voormalige officier van de federale politie wil ik met mijn kandidatuur aandacht vragen voor de nijpende tekorten bij de politie en brandweer in West-Vlaanderen. Door de illegalenproblematiek verdwijnt het standaard politiewerk ook al te vaak naar de achtergrond. Maar er is ook te weinig materiaal. Zo beschikt de scheepvaartpolitie op dit moment slechts over één schip, dat het dan nog leent bij de Vlaamse overheid. Verder is er nood aan brandweervrijwilligers. In West-Vlaanderen alleen al zoekt de brandweer 250 extra krachten. De financiële dotatie vanuit de federale overheid is te laag.”