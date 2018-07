Joe trakteert Ter Duinen op ijsjes 13 juli 2018

02u32 0 Nieuwpoort Muziekzender Joe FM hield gisteren met zijn ijskar halt in het zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort.

Zowel de personeelsleden als residenten kregen een lekker ijsje. Over de middag was er tijdens het radioprogramma 'Out of Office' muziek te horen gekozen door werknemers Liestbeth Driesse en Charlotte Strijkers. "Het leek ons wel eens leuk om Joe-dj Jan Bosman in ons midden te hebben", zegt Liesbeth. "De extra animatie tijdens de zomer werd alvast gesmaakt." Bij Ter Duinen werken 175 medewerkers. In het centrum zijn er 108 vakantiegangers en ruim 200 mensen die er herstellen. Het was dan ook lang aanschuiven aan de Joe FM-ijskar.





(GUS)