Jerry spoelt moederziel alleen aan in Nieuwpoort, twee jaar later heeft hij een lief én baat hij een café uit Bart Boterman

24 januari 2019

13u47 0 Nieuwpoort Jerry Derauw (47) is sinds begin januari de nieuwe uitbater van het gezellige volkscafé Au Blason in de Albert I-laan in Nieuwpoort-Bad. Hij kwam twee jaar geleden helemaal alleen in Nieuwpoort wonen. “Ik kende niemand”, getuigt Jerry. Maar dankzij collega’s leerde hij zijn nieuwe liefde Ann kennen. Dankzij haar doet Jerry nu waar hij altijd van droomde: een café uitbaten. “Het beste verjaardagscadeau ooit”, zegt Jerry.

Jerry Derauw (47) komt oorspronkelijk uit Halle en spoelde begin 2017 aan in Nieuwpoort. Hij wilde naar eigen zeggen al zijn hele leven aan zee wonen, maar hakte de knoop pas twee jaar geleden door. “Ik was helemaal alleen en kende hier niemand. Ik vond werk in de plaatselijke Carrefour en dankzij mijn collega’s leerde ik Ann kennen. We werden op slag verliefd”, begint Jerry te vertellen. Zijn vriendin Ann De Smet werkt in de ICI Paris XL in Nieuwpoort-Bad, rechttegenover Au Blason.

Den Artiest

“Ik vond Au Blason een gezellig cafeetje en had Ann er al eens over verteld, dat ik eigenlijk droomde van een eigen kroeg. Iets simpels, een echt volkscafé”, gaat Jerry verder. Hij heeft ervaring in de horeca als organisator van evenementen én als dj. “Begin november vorig jaar gingen Ann en ik voor mijn verjaardag uit eten in brasserie Den Artiest in Nieuwpoort. Ann is bevriend met zaakvoerder Jean-Pierre Lepage, die ook eigenaar is van café Au Blason. Ann stelde me aan hem voor en zei dat ik ervan droomde om een café te beginnen. Jean-Pierre antwoordde dat Au Blason over te nemen was omdat hij stilaan aan zijn pensioen dacht. Die avond, op mijn verjaardag dus, is het beslist. Het beste verjaardagscadeau ooit”, vertelt Jerry trots.

Nog geen twee maanden later is de dolgelukkige Jerry al achter de toog te vinden. “Ik kwam hier helemaal alleen aan. Nooit had ik gedacht dat ik binnen de twee jaar mijn grote liefde zou vinden en mijn droom zou waarmaken”, aldus de nieuwe cafébaas. Zijn vriendin Ann De Smet staat hem bij met de paperassen en de publiciteit.

Verwachtingen overstegen

Over zijn eerste weken als café-uitbater is Jerry overigens erg tevreden. “De opkomst heeft mijn verwachtingen overstegen. Ik mag van geluk spreken dat de klanten blijven en mij een kans geven als nieuwe cafébaas. Dat is niet overal evident”, besluit Jerry. Hij heeft het interieur inmiddels deels vernieuwd en is ook van plan om af en toe thema-avonden en evenementen te organiseren.