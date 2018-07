Jeanne Panne niet verbrand wegens brandgevaar 09 juli 2018

De heksenevocatie in Nieuwpoort was een voltreffer het voorbije weekend. Door de droogte en hitte werd heks Jeanne Panne niet verbrand op de brandstapel. "Het brandgevaar was te groot", legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. "We kozen voor een alternatief met rook en lichteffecten. De andere vuuracts gingen wel door. De heksenevocatie lokte veel volk bij het begin van het toeristische seizoen. Het was een geslaagde combinatie van ambachtenmarkt, straattheater en een riddertornooi. Voor het eerst vond het evenement zowel in de badplaats als het centrum plaats." (GUS)