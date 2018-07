Jeanne Panne herrijst uit de dood 190 VRIJWILLIGERS BEELDEN ZONDAG LEVEN VAN HEKS UIT GUDRUN STEEN

05 juli 2018

02u30 0 Nieuwpoort Heks Jeanne Panne staat dit weekend weer op uit de dood. Tijdens de historische evocatie zondag zullen 190 mensen haar leven uitbeelden. Ook morgen en zaterdag is er vanalles te beleven. In Nieuwpoort-Bad is er een optocht en op het strand gaan ridders elkaar te lijf.

Johanna Dedeyster, beter bekend als Jeanne Panne, stierf op 16 mei 1650 op de brandstapel op het Marktplein in Nieuwpoort. Haar misdaad? Op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats zijn. Tien van haar elf kinderen waren een natuurlijke dood gestorven en ook haar man Jan Panne, die bakker was, liet het leven. Een gevoelloze, ronde vlek onder haar wenkbrauw was genoeg om haar de schuld te geven: ze had een pact met de duivel gesloten. Voor regisseur Jan Dhondt is het een uitdaging om dat deel van de Nieuwpoortse geschiedenis op een toegankelijke manier uit te beelden. "Het is geen feest of folklore, maar wel een wandeling door het verleden van de kuststad. Tijdens de historische evocatie zondag zullen 190 mensen het leven van Jeanne Panne uitbeelden. De bezoekers wandelen tussen 17 en 21.30 uur naar vijftien locaties. Zo komen ze onder meer naar de bakkerij van Jan Panne, maken ze het doopsel van Jeanne Panne mee, zien ze de folterkamer en kunnen ze luisteren naar de hagepreek. Na haar proces eindigde de vrouw op de brandstapel. Dat moment moet er één van bezinning zijn. Van even nadenken en besluiten dat we allemaal wel verdraagzamer kunnen zijn."





Drie dagen lang

"We maken er een meerdaags evenement van", zegt toerismeschepen Bert Gunst (CD&V). "In het beschermde monument Bommenvrij plannen we in totaal vier historische en geanimeerde banketten, maar die banketten zijn intussen zo goed als uitverkocht. Vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagmiddag vindt er een ambachtenmarkt plaats in de kerktuin in het stadscentrum. Dit weekend verbluffen we de toeschouwers ook met spectaculaire vuuracts op de Markt."





Ruiters en reuzen

Voor de eerste keer wordt ook de zee het decor van de Nieuwpoortse heksenevocatie. "We wijken inderdaad uit naar Nieuwpoort-Bad. Zaterdag vanaf 15 uur zie je een historische optocht met koetsen, schaapherders, ruiters, soldaten, Jeanne Panne en reus Jan Turpijn. Op het strand barst een riddertornooi los. Tot slot is een militair kampement ingericht in het Leopold II-park. Met deze evocatie beelden we een minder fraaie periode uit, namelijk die van de vervolging van ketters en heksen. Hopelijk worden de mensen er wijzer van."





Voor Nieuwpoort betekent het heksengebeuren van dit weekend de start van het toeristische seizoen. Zeker 350 medewerkers ondersteunen de evocatie van het leven van Jeanne Panne.





Het volledige programma kan je nalezen op www.jeannepanne.be.