Jan Fabre opent 'zijn' plein... Dat eigenlijk niet Fabreplein mag heten 10 juli 2018

02u46 0 Nieuwpoort Het Fabreplein in Nieuwpoort is na een jaar werken geopend. Ook kunstenaar Jan Fabre was erbij. Pronkstuk op het plein is zijn kunstwerk 'Searching for Utopia', beter bekend als de schildpad.

Dat Beaufort-werk kocht het stadsbestuur in 2003 aan. Op de Zeedijk had het te lijden onder het weer en het zand. "We maakten van het plein een verkeersvrije zone, een rustpunt vlak bij zee", licht burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) toe. De parking voor 400 wagens onder het Fabreplein is al een tijdje afgewerkt. "Tien energiezuinige ledlichtbakens en een waterpartij geven een extra dimensie. Samen met het Prins Mauritspark en het Maritiem Park vormt het Fabreplein het begin van de groene gordel tussen onze badplaats en de stadskern." De werken kosten alles samen ruim 2,2 miljoen euro.





In de gemeenteraad was overigens commotie ontstaan, omdat je een straat of plein niet mag noemen naar een levend persoon. Inwoner Kristof Jacobs diende daartegen klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, die het aan het onderzoeken is. "Omdat de oppositie het niet deed, kroop ik zelf in mijn pen. Er is een decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen. Daarin staat een verbod om namen van nog levende personen te gebruiken en bij eigennamen uitleg te geven." Geert Vanden Broucke laat het niet aan zijn hart komen. "Er zijn geen adressen aangesloten op het Fabreplein. Enkel de groene zone met het kunstwerk heet zo. Af en toe moet je eens durven 'prikken'." (GUS)