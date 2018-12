Jaar na ramp met torenkraan in Nieuwpoort: appartementen nog steeds onbewoonbaar Bart Boterman

28 december 2018

04u35 3 Nieuwpoort De plek in Nieuwpoort waar exact een jaar geleden een torenkraan neerstortte, moet tegen de paasvakantie hersteld zijn. “De site is nog maar sinds enkele weken vrijgegeven. De littekens moeten zo snel mogelijk verdwijnen, zodat we dit achter ons kunnen laten”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

Die littekens in de stad zijn een jaar na de ramp, waarbij de torenkraan tegen een appartementsgebouw omviel, nog steeds goed goed zichtbaar. Bij het ongeval kwam een 74-jarige vrouw uit Marke om het leven en raakten vier andere bewoners gewond. Tientallen mensen werden die avond geëvacueerd. De bovenste verdiepingen van Residentie Mosselbank zijn nog steeds onbewoonbaar en de site was herschapen in oorlogsgebied.

Druk achter steken

De burgemeester hoopt dat het openbaar domein in de Meeuwenlaan en Franslaan, waar de torenkraan op 27 december 2017 ook een tiental auto’s verpulverde, tegen de paasvakantie hersteld is. “Een jaar na het incident zou het openbaar domein al opgelapt moeten zijn, maar de site is nog maar sinds enkele weken vrijgegeven. We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen. Na de kerstvakantie zouden de werken moeten starten. Ik probeer er wat druk achter te steken”, zegt Geert Vanden Broucke. De herstelling van het zwaarst getroffen appartementsgebouw, Residentie Mosselbank, zou in 2019 van start gaan, al is een concrete timing nog niet bekend.

Naar rechtbank?

Onvermijdelijk zijn een moeilijke verzekeringskwestie en een gerechtelijk onderzoek. Volgens procureur Filiep Jodts van het parket van Veurne is dat onderzoek bijna rond. “Er moeten nog enkele laatste verhoren gebeuren. Ik vermoed dat we tegen maart kunnen landen in dit dossier”, aldus de procureur, die verder niet in detail wil treden. In maart volgt dan de beslissing of het dossier wordt doorverwezen naar de rechtbank.

Verscherpte reglementering

Sinds de ramp met de torenkraan is Nieuwpoort alvast veel alerter geworden als het op torenkranen aan komt. “Als we zien dat een torenkraan niet in de juiste windrichting staat, trommelen we meteen de firma op”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke. “Komt die niet, dan vorderen we zelf een technicus en sturen we rekening door. We hebben onze reglementering rond torenkranen bovendien flink verscherpt en ijveren voor een uitbreiding naar de hele kust op het kustburgemeestersoverleg”, aldus Vanden Broucke.

Deze beelden dateren van februari: