Invalide pleegt 21 winkeldiefstallen

Een 41-jarige man uit Nieuwpoort riskeert 18 maanden cel omdat hij in amper vier weken tijd liefst 21 winkeldiefstallen pleegde. Op 11 juli, 12 juli en 13 juli stal hij roltabak en flessen whisky in Proxy Delhaize in Oostduinkerke. Ook in Delhaize in Nieuwpoortsloeg hij toe. Drie weken later pleegde hij liefst zeventien diefstallen na elkaar. De man, invalide sinds een verkeersongeval in 2014, had twee verklaringen voor de rechter. Hij zei dat hij fysiek niet in staat is om zware flessen te dragen. Daarom stopte hij ze onder zijn jas, alleen vergat hij ze af te rekenen. "Maar hij is bovenal kwaad op de verzekering omdat ze hem niet uitbetaalden na zijn ongeval. Hij stal uit wraak", sprak zijn advocaat. Vonnis op 2 februari. (JHM)