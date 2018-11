Ingebroken in Mercedessen 08 november 2018

In Nieuwpoort werd dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur ingebroken in twee voertuigen. Zowel in de Pemenhoek als in de Dudenhofenlaan sloeg een dief een zijraampje van een Mercedes in. Uit de auto in de Dudenhofenlaan verdween niets, maar uit de andere auto stal de dief een jas en wat kleingeld. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en is een onderzoek gestart. Voorlopig zijn er geen sporen naar de dader. (BBO)