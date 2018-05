Inbrekers slaan toe in horecazaken op Zeedijk 03 mei 2018

Inbrekers hebben dinsdagnacht toegeslagen in twee horecazaken op de Zeedijk van Nieuwpoort: restaurant De Zeemeermin en beachbar Chagall. De politie is bezig met een onderzoek. "De schade loopt op tot in de duizenden euro's. De inbrekers forceerden de twee deuren aan het terras en gingen aan de haal met een aanzienlijke som wisselgeld, de spaarpot van de fooien van het personeel en verschillende flessen sterke drank", vertelt Jocelin Mercy, de zaakvoerder van De Zeemeermin. Er zou 2.000 euro cash verdwenen zijn. "Maar er is ook een economisch verlies, want ik moest mijn zaak noodgedwongen gesloten houden om de deuren te laten herstellen en de politie en het labo hun onderzoek te laten voeren. Op 21 juli vorig jaar werd ook al ingebroken in mijn zaak en toen was de buit nog veel groter, dus mag ik nu misschien van geluk spreken", aldus Jocelin Mercy. De inbraak gebeurde rond 1 uur 's nachts en de dieven werden tijdens hun wandeling over de Zeedijk ook gefilmd met een bewakingscamera. De politie gaat aan de slag met de beelden en onderzoekt ook of dezelfde daders verantwoordelijk zijn voor de inbraak in de beachbar van restaurant Chagall. "Bij ons bleek de buit gelukkig kleiner, namelijk wat wisselgeld en een tablet. Al is het nooit prettig om inbrekers over de vloer te krijgen", reageert zaakvoerder Philip Averein. (BBO)