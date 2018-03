Inbrekers overnachten in caravan 14 maart 2018

De eigenaars van een stacaravan op Camping Kompas langs de Brugsesteenweg in Nieuwpoort hebben maandagavond aangifte gedaan bij de politie voor een inbraak. Er werden tal van spullen gestolen, zoals kampeermateriaal, keukengerei en badhanddoeken. Wellicht werd ook overnacht in de caravan, omdat het bed beslapen was. Het is onduidelijk wanneer de diefstal precies plaatsvond, aangezien de stacaravan in de winter normaal niet bewoond is. (BBO)