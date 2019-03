Inbrekers gooien afval in het rond voor ze de benen nemen met de buit BBO

05 maart 2019

11u52 0 Nieuwpoort In een appartement in de Duinkerkestraat in Nieuwpoort-Stad hebben dieven maandagavond ingebroken en een grote wanorde achtergelaten. Volgens de politie werden zelfs de vuilnisbakken op de grond uitgestrooid.

De bewoners waren afwezig tussen 17 en 22.15 uur. Een of meerdere inbrekers forceerden het slot van de toegangsdeur van het appartement. Toen de bewoners terug thuis kwamen, stootten ze op een grote wanorde. Binnen werd alles uit de kasten gegooid en vuilnis lag overal verspreid. De politie kwam ter plaatse. Wat de buit betreft, is nog niet alles duidelijk. Er zouden in elk geval een reeks Playstationspelletjes verdwenen zijn. Een precieze inventaris wordt nog opgemaakt. De politie Westkust is een onderzoek gestart.