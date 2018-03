Inbraak in vakantiehuisje 24 maart 2018

Eigenaars van een vakantiehuisje op een vakantiepark in de Brugse Steenweg in Nieuwpoort hebben gisterenmorgen vastgesteld dat er werd ingebroken in hun eigendom. De inbrekers brachten tal van beschadigingen aan. Over de buit bestaat nog onduidelijkheid. (BBO)