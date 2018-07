Inbraak in strandcabines 14 juli 2018

02u27 1

Op het strand in Nieuwpoort werd donderdagnacht ingebroken in een viertal strandcabines ter hoogte van de Veurnestraat. Telkens werd het slot stukgemaakt. Volgens de politie werden ook twee grote reclamevlaggen van de Thuiszorgshop in Nieuwpoort ontvreemd. Wat er in de cabines werd gestolen, is nog niet duidelijk. De huurders worden nog gecontacteerd door de eigenaar. (BBO)